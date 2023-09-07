Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı hastaneye kaldırıldı

Bodrum'a tatile giden Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı’nın zehirlendiği ortaya çıktı.

İÇTİKLERİ MEŞRUBATIN BUZUNDAN ZEHİRLENMİŞLER

Snob Magazin’in haberine göre; anne ve kız önceki gün fenalaştı ve hastanelik oldu. İçtikleri meşrubatın içindeki buzdan kaynaklı zehirlenen anne ve kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZEYNEP YILMAZ: NAZAR DEĞDİ

Zeynep Yılmaz’ın arkadaşları serum tedavisi gördüğü andan bir fotoğraf paylaşarak ‘nazar değdi’ dedi.