Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Bodrum'a tatile giden Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı’nın zehirlendiği ortaya çıktı.
İÇTİKLERİ MEŞRUBATIN BUZUNDAN ZEHİRLENMİŞLER
Snob Magazin’in haberine göre; anne ve kız önceki gün fenalaştı ve hastanelik oldu. İçtikleri meşrubatın içindeki buzdan kaynaklı zehirlenen anne ve kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ZEYNEP YILMAZ: NAZAR DEĞDİ
Zeynep Yılmaz’ın arkadaşları serum tedavisi gördüğü andan bir fotoğraf paylaşarak ‘nazar değdi’ dedi.