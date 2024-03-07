Anasayfa Magazin Adı Mert Ayaydın ile aşk iddialarına karışan Hadise: Kafanıza göre haber yapıyorsunuz
Adı Mert Ayaydın ile aşk iddialarına karışan Hadise: Kafanıza göre haber yapıyorsunuz
Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra ilk defa Mert Ayaydın görüntülenen Hadise için sonunda "aşk orucunu bozdu" yorumları yapılmıştı. Hadise o iddialara yanıt verdi.
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Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin aşka küstüğü iddia ediliyordu. Şarkıcı, geçtiğimiz gün ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın 28 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi.
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Muhabir Online'da yer alan habere göre, 38 yaşındaki ünlü sanatçı Hadise, Etiler'de bir mekanda Ayaydın ile dans ederken görüntülenmişti.
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İkilinin dans ederken çevredeki kimseye de aldırış etmemesi dikkat çekmişti. Hadise o iddialara yanıt verdi.
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Aramızda Kalmasın programından Umut Ünver'in haberine göre Hadise aşk iddialarını "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz. Ben arkadaşlarımla yemek yiyebilirim, sohbet edebilirim. Bu kadar. " sözleri ile reddetti.