Adile Naşit'in hayatı film oluyor: Adile Naşit'i bakın kim oynayacak!

Neşeli Günler, Gülen Gözler, Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Ah Nerede, Gırgıriye gibi sayısız filmde rol alan ve 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun hayatının bir bölümü Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde film oluyor.

BKM yapımcılığında çekilecek “Adile” filminde merakla beklenen usta sanatçıyı kimin canlandıracağı sorusu da yanıt buldu.

ADİLE NAŞİT'İ MELTEM KAPTAN CANLANDIRACAK

Adile Naşit'in hayatını canlandırmak için, Ecem Erkek, Binnur Kaya ve Yasemin Yalçın gibi isimlerin geçtiği biliniyordu. Ancak Adile Naşit’i canlandırması için yapım şirketinin son kararı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan oldu.

MELTEM KAPTAN KİMDİR?

8 Temmuz 1980 yılında doğan Meltem Kaptan, Türk asıllı Alman oyuncudur. 2022 yılında Berlin Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Başrol Performansı dalında Gümüş Ayı kazanmıştır.

Rizeli yüksek teknisyen bir baba ve öğretmen bir annenin kızıdır. Marburg Philipps Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Batı Washington Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.

Meltem Kaptan, Türkiye’deki ilk projesi olan Ölümlü Dünya adlı sinema filminde Sevil karakterine hayat vermiş ve adından söz ettirmiştir.

ÇEKİMLER MAYIS AYINDA BAŞLAYACAK

Filmde Adile Naşit’in hayatında önemli yerleri olan Türk sinemasının unutulmaz isimleri Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Münir Özkul, Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda ve Itır Esen’e da yer verilecek.