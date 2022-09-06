Adriana Lima üçüncü kez anne oldu: "Dünyamıza hoş geldin"

Victoria's Secret'ın eski modellerinden Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü model hamilelik testini kameraya göstererek bebek beklediğini duyurmuştu. Lima, üçüncü kez anne oldu.

CYAN BEBEK

People dergisi, Brezilyalı modelin 29 Ağustos’ta doğum yaptığını duyurdu. Ünlü modelin bir erkek bebeği oldu.

Lima ve Lemmers çifti, oğullarına Cyan Lima Lemmers adını verdi. Lima ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. People dergisine konuşan kaynaklar, bebeğin dudaklarının ve gözlerinin annesine benzediğini söyledi.

"DÜNYAMIZA HOŞ GELDİN"

Bebeğine 'Cyan Lima Lemmers' adını verdiğini açıklayan Adriana Lima, gönderisinde "Dünyamıza hoş geldin" ifadelerine yer verdi. Bebeğinin adı konusunda açıklama yapan ünlü model, isim olarak seçtikleri Cyan'ın; görünen ışık spektrumunda yeşil ile mavi arasında bir renk olduğunu yazdı. Cyan'ın aynı zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarındaki denizin rengi olduğunu belirtip sonra da "Cyan şimdi bizim en sevdiğimiz renk. Oğlumuzun gözlerinin rengi" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Adriana Lima (@adrianalima)'in paylaştığı bir gönderi

Lima’nın Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden Valentina (12) ve Sienna (9) adlarında iki kızı bulunuyor.

HAMİLE OLDUĞUNU TİKTOK VİDEOSU İLE DUYURMUŞTU

Ünlü model, hamile olduğunu şubat ayında yayınladığı bir TikTok videosuyla duyurmuştu. Lima, kameraya evde yaptığı gebelik testinin sonucunu göstermişti.