Adriana Lima'dan estetik iddialarına yanıt: Yorgun bir annenin yüzü

Bir dönem yüzü olduğu Victoria’s Secret isimli markanın “meleklerinden” biri olması sayesinde dünyanın en tanınan isimlerinden biri olan 42 yaşındaki Adriana Lima geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta bir davete katıldı. Lima’nın yüzünün şiştiği ve estetik yaptırdığı düşünülen fotoğraflar hem sosyal medyada hem de magazin basınında gündem oldu. Lima'nın Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği gelen söylentiler arasındaydı.

"YORGUN BİR ANNENİN YÜZÜ"

Adriana Lima'dan eleştirilere yanıt geldi. Makyajsız ve doğal haliyle objektif karşısına geçen Lima, estetik iddialarını yalanladı. Ünlü model, konuyla alakalı, "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ayrıca oğlu Cyan Lima Lemmers'ı dünyaya getirmesinden 4 ay sonra ilk kez podyuma çıkan Adriana Lima'nın o dönemki görüntüsü yine takipçilerini ikiye bölmüştü.