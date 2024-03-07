Adriana Lima'nın beğenerek paylaştığı protez tırnaklara eleştiri yağmuru
Bir zamanlar Victoria Secret'ın en aranılan modellerinden biri olan Adriana Lima, sosyal medya hesabından paylaştığı protez tırnak fotoğrafıyla eleştirilerin hedefi oldu.
Victoria Secret defilelerinde bir zamanlar fırtınalar estiren eski model Adriana Lima, paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor.
3 çocuk annesi olan 42 yaşındaki eski model Adriana Lima, son zamanlarda aldığı kilolar nedeniyle herkesi şaşırtmıştı. Ancak Lima kısa bir süre sonra, ''Bu bir ergen kız, 2 okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek ve yürümeyi öğrenen 1 yaşındaki çocuk ve 3 köpek sahibi yorgun bir annenin yüzüdür..' diyerek eleştirilere sert bir yanıt vermişti.
Lima son paylaşımda herkesi şaşırtan bir fotoğraf yayınladı. Tırnaklarının görüntüsünü paylaşan Lima, ''tırnaklarımı seviyorum'' yazdı.
Kısa sürede birçok yorum alan Lima'ya, ''Emin misin göz doktoruna bir görün istersen, bunlar mı güzel emin misin?, mahalledeki ucuz tırnakçıya mı yaptırdın'' gibi birçok eleştirel mesaj geldi.