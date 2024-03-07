Adriana Lima'nın beğenerek paylaştığı protez tırnaklara eleştiri yağmuru

3 çocuk annesi olan 42 yaşındaki eski model Adriana Lima, son zamanlarda aldığı kilolar nedeniyle herkesi şaşırtmıştı. Ancak Lima kısa bir süre sonra, ''Bu bir ergen kız, 2 okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek ve yürümeyi öğrenen 1 yaşındaki çocuk ve 3 köpek sahibi yorgun bir annenin yüzüdür..' diyerek eleştirilere sert bir yanıt vermişti.