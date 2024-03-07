Adriana Lima'nın beğenerek paylaştığı protez tırnaklara eleştiri yağmuru

Bir zamanlar Victoria Secret'ın en aranılan modellerinden biri olan Adriana Lima, sosyal medya hesabından paylaştığı protez tırnak fotoğrafıyla eleştirilerin hedefi oldu.

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Adriana Lima'nın beğenerek paylaştığı protez tırnaklara eleştiri yağmuru - Resim : 1

Victoria Secret defilelerinde bir zamanlar fırtınalar estiren eski model Adriana Lima, paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor.

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Adriana Lima'nın beğenerek paylaştığı protez tırnaklara eleştiri yağmuru - Resim : 2

3 çocuk annesi olan 42 yaşındaki eski model Adriana Lima, son zamanlarda aldığı kilolar nedeniyle herkesi şaşırtmıştı. Ancak Lima kısa bir süre sonra, ''Bu bir ergen kız, 2 okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek ve yürümeyi öğrenen 1 yaşındaki çocuk ve 3 köpek sahibi yorgun bir annenin yüzüdür..' diyerek eleştirilere sert bir yanıt vermişti.

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Adriana Lima'nın beğenerek paylaştığı protez tırnaklara eleştiri yağmuru - Resim : 3

Lima son paylaşımda herkesi şaşırtan bir fotoğraf yayınladı. Tırnaklarının görüntüsünü paylaşan Lima, ''tırnaklarımı seviyorum'' yazdı.

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Adriana Lima'nın beğenerek paylaştığı protez tırnaklara eleştiri yağmuru - Resim : 4

Kısa sürede birçok yorum alan Lima'ya, ''Emin misin göz doktoruna bir görün istersen, bunlar mı güzel emin misin?, mahalledeki ucuz tırnakçıya mı yaptırdın'' gibi birçok eleştirel mesaj geldi.