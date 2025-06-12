Afra Saraçoğlu setlere geri dönüyor! Dizisi ve partneri belli oldu

Yalı Çapkını dizisinin final yapmasının ardından televizyon projelerine kısa bir ara verme kararı alan Afra Saraçoğlu, bu sezon dijital platformda izleyicisiyle buluşacak.

Pera karakterine hayat verecek

Tercihini yine OGM Pictures’tan yana kullanan ünlü oyuncu, senaryosunu Başar Başaran’ın kaleme aldığı ve Disney Plus’ta yayınlanacak olan Pera adlı dizide başrol oynayacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Saraçoğlu, dizide hayvansever kimliğiyle tanınan, mutluluğu hayat mottosu haline getirmiş ve birçok büyük markanın yüzü olmuş popüler bir sosyal medya fenomeni olan Pera karakterini canlandıracak. Dizi, Pera’nın renkli ve dışarıdan kusursuz görünen hayatının ardında saklı sırları konu alacak ve "Truman Show" havasında bir kurguya sahip olacak.

Partneri Furkan Andıç oldu

Afra Saraçoğlu’na bu projede eşlik edecek isim ise, TRT dizisinden ayrılan Furkan Andıç olacak. İmza aşamasındaki Andıç, 8 bölümlük bu yapımda Adam isimli, çevresi tarafından hayranlıkla izlenen karizmatik bir fırıncıyı canlandıracak.

Böylece Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç, daha önce birlikte rol aldıkları Kardeş Çocukları dizisinin ardından ikinci kez aynı projede partner olarak izleyici karşısına çıkacak.