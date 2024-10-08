Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden yeni hamle! Tekrar takipleşmeye başladılar
Yalı Çapkını'nın yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun aşkında yaşanan sürpriz gelişme hayranları sevindirdi. İkili Instagram'da yeniden birbirini takip etmeye başladı.
Yalı Çapkını dizisinde üç sezondur 'Ferit Korhan' ve 'Seyran Korhan' karakterleri ile izleyicilerin karşısına çıkan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bir kez daha özel hayatlarıyla gündeme geldi.
Saraçoğlu ve Demir'in dizi aşkı gerçeğe dönüşmüş, ikili dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlamıştı. Yalı Çapkını'nın sezon finali yapmasıyla beraber ikilinin arası açılmış ve ilişkilerine bir son vermişlerdi.
Ayrılıkları ile gündem olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını yeni sezonun başlamasıyla birlikte beraber görüntülenmişlerdi.
Yalı Çapkını'nın yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun aşkında yaşanan sürpriz gelişme hayranları sevindirdi. İkili Instagram'da yeniden birbirini takip etmeye başladı. İkilinin sosyal medya üzerinden yeniden birbirini takibe alması barışma iddialarını güçlendirdi.