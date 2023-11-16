Afra Saraçoğlu yeni evine taşındı: Kira fiyatları dudak uçuklattı
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, uzun yıllardır oturduğu Bağdat Caddesi'ndeki evinden Bebek'e taşındı.
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren oyuncu Afra Saraçoğlu, Bebek'teki yeni evine taşındı.
İŞ YOĞUNLUĞU NEDENİYLE TAŞINMA KARARI ALDI
'2. Sayfa'nın haberine göre; Afra Saraçoğlu, son dönemdeki iş yoğunluğu ve uzun saatler süren dizi seti yüzünden Bağdat Caddesi'ndeki evinden taşınma kararı almıştı.
BEBEK'TE KİRALAR 50 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Yeni evini Bebek'te bulan 25 yaşındaki oyuncunun, taşındığı bölgede bulunan evlerin kira fiyatlarının minimum 50 bin TL seviyesinde olduğu öğrenildi.