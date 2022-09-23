Afra Saraçoğlu'lu Yalı Çapkını ekran macerasına başlıyor

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan “Yalı Çapkını” 23 Eylül 2022 Cuma günü saat 20.00'de ekran macerasına başlıyor. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda Gaziantepli Korhan Ailesi’nin başından geçenler anlatılacak. (Yalı Çapkını dizisinin konusu, künyesi başlıklı habere de bakabilirsiniz)

Dizinin oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.