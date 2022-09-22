Yalı Çapkını konusu ne, oyuncuları kimler? Yalı Çapkını nerede çekiliyor? Yakından bakalım

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan “Yalı Çapkını” dizisi StarTV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda Gaziantepli Korhan Ailesi’nin başından geçenler anlatılacak. Bu makalede "Yalı Çapkını dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Yalı Çapkını nerede çekiliyor?" gibi internette çok merak edilen soruların yanıtlarına ve dizinin künyesine bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım...

YALI ÇAPKINI DİZİSİ KÜNYESİ

Kanal: Star

Yayın günü: Cuma, 20.00

Senaryo: Mehmet Barış Günger

Yönetmen: Burcu Alptekin

Başroller: Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda Gaziantepli Korhan Ailesi’nin başından geçenler işleniyor.

YALI ÇAPKINI 1. BÖLÜM KONUSU

StarTV dizinin 1. bölümüyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor: Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu dizide Seyran karakterine hayat veriyor.

Mert Ramazan Demir dizide Ferit rolüyle izleyiciyle buluşacak.





Çetin Tekindor dizide Halis Ağa karakteriyle izleyici ile buluşacak.

Şerif Sezer,

Gülçin Şantırcıoğlu,

Emre Altuğ,

Gözde Kansu,

Ersin Arıcı,

Beril Pozam,

Doğukan Polat,

İrem Altuğ,

Öznur Serçeler,

Hülya Duyar,

Diren Polatoğulları,

Sezin Bozacı,

Yiğit Tuncay,

Buçe Buse Kahraman,

Cansu Fırıncı,

Selen Özbayrak,

Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yalı Çapkını dizisinin çekimleri Gaziantep'te yapılıyor. Dizinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu bu fotoğrafı "Antep’in gün ışığı 💖" başlığıyla Instagram'dan paylaşmıştı.

YALI ÇAPKINI GERÇEK HAYATTAN MI UYARLAMA MI?

İnternette diziyle ilgili Yalı Çapkını dizisi gerçek hayattan mı, uyarlama mı gibi sorulara da yanıt aranıyor. Yalı Çapkını dizisinin hikayesi Gülseren Buğdaycıoğlu'na ait. Gülseren Budayıcıoğlu, son yıllarda çıkardığı kitaplarla İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız gibi dizilere ilham oldu.