Afra Saraçoğlu'nun ABİ dizisinin setinden ilk pozu geldi! Yeni imajı beğeni topladı
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı, OGM Pictures imzalı iddialı dizi "A.B.İ."nin çekimleri geçen hafta başladı ve dizinin setinden merakla beklenen ilk kareler gelmeye başladı. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ile son dönemin popüler isimlerinden Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren projenin setinden, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı ilk kareler de yayımlandı.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolleri üstlendiği, OGM Pictures imzalı yeni atv dizisi “A.B.İ.”nin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.
Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu’nun oturduğu, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in kaleme aldığı yapımın yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor.
Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlar dolu hikâyesini anlatan dizinin setinden Afra Saraçoğlu’nun ilk karesi geldi.
Saraçoğlu, bu iddialı yapımda Avukat Çağla Öncü karakterine hayat veriyor ve karakteri için saçlarını kestirip rengini değiştirerek imaj yeniledi. Ünlü oyuncunun yeni imajı beğeni topladı.