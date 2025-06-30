Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Kural'dan yeni hamilelik pozu

Oyuncu Ahmet Kural ile eşi Çağla Gizem Kural, ikinci kez bebek sahibi olma heyecanı yaşıyor. Dört yıllık birlikteliklerini 18 Temmuz 2023'te Bodrum'da nikahla taçlandıran çift, 5 Nisan 2024'te ilk oğulları Kemal'i kucaklamıştı.

Geçtiğimiz ay Gassal dizisinin ikinci sezon galasında ikinci bebek bekledikleri ortaya çıkan Kural çiftinden, ilk hamilelik pozu geldi.

Çağla Gizem Kural, arkadaşlarıyla çekildiği ve büyüyen karnının belirginleştiği bir kareyi sosyal medya hesabından "Bambam göründü" notuyla paylaştı.

Ahmet Kural ise ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını şu sözlerle dile getirmişti: "İnşallah, ikinci kez baba olacağım. İlkinde de çok heyecanlıydım, şimdi de çok heyecanlıyım. Baba olmak çok ayrı bir duygu. Erkek bebek bekliyoruz."