Ahsen Eroğlu aşka geldi: 'Sen benim biricik sevgilimsin'

En son oynadığı 'Menajerimi Ara' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Oyuncu Ahsen Eroğlu , yaklaşık sekiz aydır Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor. Genç oyuncu sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik pozlarla kutlayan Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ahsen Eroğlu (@ahseneroglu22)'in paylaştığı bir gönderi

"ÇOK UZUN ZAMANDIR TANIŞIYORDUK"

Geçtiğimiz aylarda gazetecilerle sohbet eden Eroğlu, "Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor." şeklinde konuşmuştu.