Ahsen Eroğlu aşka geldi: 'Sen benim biricik sevgilimsin'
Son dönemin gözde oyuncularından Ahsen Eroğlu, bir süredir Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor. Eroğlu, sevgilisi Kemal Ertuğ'un yeni yaşını, "Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum. İyi ki..." sözleriyle kutladı...
En son oynadığı 'Menajerimi Ara' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Oyuncu Ahsen Eroğlu , yaklaşık sekiz aydır Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor. Genç oyuncu sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik pozlarla kutlayan Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.
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"ÇOK UZUN ZAMANDIR TANIŞIYORDUK"
Geçtiğimiz aylarda gazetecilerle sohbet eden Eroğlu, "Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor." şeklinde konuşmuştu.