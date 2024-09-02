Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik: Annemi keşke öyle görmeseydim...

Yeşilçam efsanelerinden Ahu Tuğba (69), Miami'deki evinde dün ölü bulundu. Ünlü oyuncunun acı haberini Nuri Alço sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bugün ise, Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programına Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin konuk oldu.

'KEŞKE ONU O HALDE GÖRMESEYDİM'

Anjelik Calvin, "Çok korkunç bir şok geçiriyorum. Yanımda yakın dostlarımız var. Annem uzun süredir ileri derece KOAH hastasıydı. Son birkaç gündür kendisini iyi hissetmiyordu. Akşam konuştuk. Uyumadan önce öptüm anneciğimi. Sabah uyandık. Annemden hiç ses çıkmıyor. Uzun süre ses çıkmayınca 911'i aramak zorunda kaldım. Annemin yanına gittim. Anneciğim buz gibiydi. Keşke benim kalbimi diri diri çıkarsalardı da onu o halde görmeseydim. Çok büyük bir acı yaşadım. Allah düşmanımın başına vermesin.''

"HAYATINI BANA ADAMIŞTI"

"Benim annem hiçbir kadına benzemiyordu. Çok kişiye ekmek kapısı açmış çok iyi bir yüreği vardı. Parasını benim eğitimime ve geleceğime harcamış, bana hayata adamış çok iyi bir anneydi." ifadelerini kullanarak büyük acısını dile getirdi.