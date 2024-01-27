Aile dizisi 30. bölüm final fragmanı yayınlandı: Elimi sakın bırakma!

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Aile dizisi, 30. bölümüyle final yapacak. Dizinin final fragmanı yayınlandı.

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Aile dizisi 30. bölüm final fragmanı yayınlandı: Elimi sakın bırakma! - Resim : 1

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Aile'de sona gelindi. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu dizi 30. bölümüyle 30 Ocak tarihinde final yapacak. 

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Aile dizisi 30. bölüm final fragmanı yayınlandı: Elimi sakın bırakma! - Resim : 2

Nur Sürer, Canan Ergüder, Yüsra Geyik, Nejat İşler, Levent Ülgen gibi isimleri ekrana getiren dizinin final fragmanı yayınlandı. 

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Aile dizisi 30. bölüm final fragmanı yayınlandı: Elimi sakın bırakma! - Resim : 3

Yayınlanan fragmanda Hülya Soykan tabancayı eline alırken, oğlu için her şeyi göze alabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

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Aile dizisi 30. bölüm final fragmanı yayınlandı: Elimi sakın bırakma! - Resim : 4

Riskli bir hamilelik yaşayan Devin ise, doğum esnasında son nefesini vermek üzere...