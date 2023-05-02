Aile dizisi ne zaman sezon finali yapacak? İşte Aile sezon final tarihi

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı Aile dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'nin sezon final tarihi belli oldu.

30 MAYIS’TA SEZON FİNALİ YAPACAK

Salı akşamları yayınlanan Aile dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümünden itibaren sosyal medyada da çok konuşulan 'Aile', 30 Mayıs’ta ekrana gelecek 13. bölümüyle sezon finali yapacak.

AİLE DİZİSİ KONUSU

‘Aile’ dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ KADROSU

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer gibi yıldız isimler yer alıyor.