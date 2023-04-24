Aile dizisine usta oyuncu dahil oluyor

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Aile dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.

MUSA UZUNLAR KADRODA

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı buluşturan diziye bir süredir rakip bir mafya babasının gireceği konuşuluyordu. O isim belli oldu. Musa Uzunlar “Aile”nin ekibine dahil oldu.

Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız ile Cem Toluay’ın yönettiği dizide Musa Uzunlar ‘İlyas’ karakteriyle dahil olacak ve dizideki tansiyonu artıracak.