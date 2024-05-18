Ajda Pekkan'ın stadyum konserinden kazancı ortaya çıktı: 8.5 milyon TL

12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda birçok sanatçı arkadaşıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Ajda Pekkan, kariyerindeki ilk stadyum konserine hazırlanıyor.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Süperstar bu konser için sıkı bir diyete girdi ve bir buçuk ayda 3 kilo verdi.
KOSTÜMLERİNİN FİYATI 500 BİNE KADAR ÇIKIYOR
Sanatçının konser için kıyafetleri özel olacak. Pekkan'a 4-5 kostüm hazırlanıyor. Aksesuvarlar ve ayakkabılarla birlikte bu kostümlerin fiyatının 450 ila 500 bin TL arasında olduğu iddia edildi.
KONSERDEN GELİRİ 8.5 MİLYON TL'Yİ BULACAK
En ucuzu 700 lira en pahalısı 15 bin lira olan biletlerin yarısı da şimdiden satıldı. Pekkan'ın bu konserden 8.5 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Süperstar'a stadyumda 800 m2'lik, 500 - 600 bin dolar maliyette dev bir sahne de kurulacak.