Ajda Pekkan'ın stadyum konserinden kazancı ortaya çıktı: 8.5 milyon TL

KONSERDEN GELİRİ 8.5 MİLYON TL'Yİ BULACAK

En ucuzu 700 lira en pahalısı 15 bin lira olan biletlerin yarısı da şimdiden satıldı. Pekkan'ın bu konserden 8.5 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Süperstar'a stadyumda 800 m2'lik, 500 - 600 bin dolar maliyette dev bir sahne de kurulacak.