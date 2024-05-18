Ajda Pekkan'ın stadyum konserinden kazancı ortaya çıktı: 8.5 milyon TL

Kariyerinde ilk kez stadyum konseri vermeye hazırlanan Süperstar Ajda Pekkan'ın bu konserden elde edeceği gelir ortaya çıktı.

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Ajda Pekkan'ın stadyum konserinden kazancı ortaya çıktı: 8.5 milyon TL - Resim : 1

12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda birçok sanatçı arkadaşıyla aynı sahneyi paylaşacak olan Ajda Pekkan, kariyerindeki ilk stadyum konserine hazırlanıyor.

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Ajda Pekkan'ın stadyum konserinden kazancı ortaya çıktı: 8.5 milyon TL - Resim : 2

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Süperstar bu konser için sıkı bir diyete girdi ve bir buçuk ayda 3 kilo verdi. 

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Ajda Pekkan'ın stadyum konserinden kazancı ortaya çıktı: 8.5 milyon TL - Resim : 3

KOSTÜMLERİNİN FİYATI 500 BİNE KADAR ÇIKIYOR

Sanatçının konser için kıyafetleri özel olacak. Pekkan'a 4-5 kostüm hazırlanıyor. Aksesuvarlar ve ayakkabılarla birlikte bu kostümlerin fiyatının 450 ila 500 bin TL arasında olduğu iddia edildi.

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Ajda Pekkan'ın stadyum konserinden kazancı ortaya çıktı: 8.5 milyon TL - Resim : 4

KONSERDEN GELİRİ 8.5 MİLYON TL'Yİ BULACAK

En ucuzu 700 lira en pahalısı 15 bin lira olan biletlerin yarısı da şimdiden satıldı. Pekkan'ın bu konserden 8.5 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Süperstar'a stadyumda 800 m2'lik, 500 - 600 bin dolar maliyette dev bir sahne de kurulacak. 