Aksiyon yıldızı Jason Statham, Formula 1 sonrası cami ziyaret etti

Hollywood'un sevilen oyuncusu Jason Statham ve eşi dünyaca ünlü model eşi Rosie Huntington-Whiteley, Formula 1 yarışlarını izlemek için gittikleri Abu-Dabi'de yarış sonrası cami ziyaretinde bulundu.

Aksiyon yıldızı Jason Statham, Formula 1 sonrası cami ziyaret etti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı yarışta dikkatler Jason Statham-Rosie Huntington-Whiteley çiftinin üzerindeydi. Ünlü çift yarışları izlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Aksiyon yıldızı Jason Statham, Formula 1 sonrası cami ziyaret etti - Resim : 1

Ünlü çift yarış sonrası 2007'de ibadete açılan Şeyh Zayid Camii'ni ziyaret etti. Ve sosyal medya hesaplarından Şeyh Zayid Camii'nde çekilen karelerini paylaştılar.

Aksiyon yıldızı Jason Statham, Formula 1 sonrası cami ziyaret etti - Resim : 2

'BÜYÜK BİR ONUR'

Rosie Huntington Whiteley paylaşımının altına "Abu Dabi'deyken Şeyh Zayed Ulu Camii'ni gezmek büyük bir onur..." notunu düştü.

Aksiyon yıldızı Jason Statham, Formula 1 sonrası cami ziyaret etti - Resim : 3