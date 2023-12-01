Aksiyon yıldızı Jason Statham, Formula 1 sonrası cami ziyaret etti
Hollywood'un sevilen oyuncusu Jason Statham ve eşi dünyaca ünlü model eşi Rosie Huntington-Whiteley, Formula 1 yarışlarını izlemek için gittikleri Abu-Dabi'de yarış sonrası cami ziyaretinde bulundu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı, bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı yarışta dikkatler Jason Statham-Rosie Huntington-Whiteley çiftinin üzerindeydi. Ünlü çift yarışları izlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü çift yarış sonrası 2007'de ibadete açılan Şeyh Zayid Camii'ni ziyaret etti. Ve sosyal medya hesaplarından Şeyh Zayid Camii'nde çekilen karelerini paylaştılar.
'BÜYÜK BİR ONUR'
Rosie Huntington Whiteley paylaşımının altına "Abu Dabi'deyken Şeyh Zayed Ulu Camii'ni gezmek büyük bir onur..." notunu düştü.