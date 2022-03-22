Aleyna Tilki kız isteme geleneği hakkında yorumda bulundu: "Ne münasebet..."

21 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor. Kız isteme geleneği hakkında "İğrenç" ifadesini kullanan Aleyna Tilki'nin o paylaşımı tartışma konusu oldu.

ALEYNA TİLKİ'DEN KIZ İSTEME HAKKINDA YORUM: "NE MÜNASEBET"

Genç şarkıcı Aleyna Tilki kız isteme geleneğinin çok saçma olduğunu söyleyerek, "Ne münasebet mal ister gibi kızı oğluma verir misiniz falan filan. İğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz rızanız var mı?' de olsun bitsin." ifadelerini kullandı.

Kız isteme olayı çok saçma 😹 Ne münasebet mal ister gibi kızı oğluma verir misiniz falan filan yaaaaaaaaa irennnç.

İnsan gibi evlencez rızanız var mı de olsun bitsin :D — Aleyna Tilki (@aleynatilki) March 21, 2022

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Aleyna Tilki'nin gönderisi takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar ünlü şarkıcı ile aynı görüşte olduğunu dile getirirken, kimisi ise, "Örf, adet' diye bir şey var!" sözleriyle Tilki'ye tepki gösterdi.

Ünlü isim ardından, "Zaman kavramı bile toplumları yönetmek için ortaya atılmış bir yalan. Günümüz ilişki kalıpları bile insanlığı yönetmek ve düşünce özgürlüğünden alıkoymak için yaratılmış, gerçekten gerçekleşmesi imkansız olan yalanlardır... 'Bağlar' demiyorum, 'İlişki kalıpları’ diyorum ve de bence günümüz ilişki kalıpları gerçekçi bağlar kurmamıza tamamen engel oluyor." mesajını yayınladı.