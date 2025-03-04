Aleyna Tilki, kürküyle karın ortasında pozlarını paylaştı
Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki şimdi de üzerindeki kürküyle karın ortasında poz verdi.
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"Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?", " Dipsiz Kuyum" ve "Cevapsız Çınlama" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla sık sık gündeme geliyor.
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Aleyna Tilki, şimdi de kar pozlarını Instagram’dan paylaştı. Şarkıcının soğuk havadaki kombini dikkat çekti.
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Tilki’ye hayranları ise, "Her halin her karen muazzam bir güzellikte", "Dondum bakarken", “O kombinle nasıl üşümedin?” gibi yorumlarda bulundu.
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