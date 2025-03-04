Aleyna Tilki, kürküyle karın ortasında pozlarını paylaştı

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki şimdi de üzerindeki kürküyle karın ortasında poz verdi.

Elele Online

Elele Online
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Aleyna Tilki, kürküyle karın ortasında pozlarını paylaştı - Resim : 1

"Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?", " Dipsiz Kuyum" ve "Cevapsız Çınlama" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki,   Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla sık sık gündeme geliyor. 

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Aleyna Tilki, kürküyle karın ortasında pozlarını paylaştı - Resim : 2

Aleyna Tilki, şimdi de kar pozlarını Instagram’dan paylaştı. Şarkıcının soğuk havadaki kombini dikkat çekti.

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Aleyna Tilki, kürküyle karın ortasında pozlarını paylaştı - Resim : 3

Tilki’ye hayranları ise, "Her halin her karen muazzam bir güzellikte", "Dondum bakarken", “O kombinle nasıl üşümedin?” gibi yorumlarda bulundu.

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Aleyna Tilki, kürküyle karın ortasında pozlarını paylaştı - Resim : 4