Ali Sunal'dan 'Kemal Sunal' paylaşımı: Ömrümün yarısı sensiz geçti

Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa”, “Sahte Kabadayı” ve “Kapıcılar Kralı”nın da arasında bulunduğu birçok filmde canlandırdığı karakterlerle tanınan Kemal Sunal, 23 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak babasını andı.

"Seni çok özledim babam"

Babasıyla çocukken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sunal, "23 yıl… şu anda ömrümün yarısı sensiz geçti. Seni çok özledim babam. Ama senin gibi bi kahramanı özlemek, sana baba diyebilmek, fotoğraftaki gibi seni doya doya öpebilmek benim hayattaki en büyük gururum ve şansım. Minnettarım baba. Seninle geçen her anıma…" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ali Sunal (@alisunal)'in paylaştığı bir gönderi

"Zor, çok zor"

Gül Sunal da eşi Kemal Sunal'ı "3 Temmuz 2000... Niye gittin acele acele? Çok acı 23 yıl yaşadık... Zor, çok zor" sözleriyle andı.