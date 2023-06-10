Almeda Abazi'den 3. çocuk açıklaması

2019 yılında oğulları Efehan'ı, 2021 yılında ise kızları Alina'yı kucaklarına alan Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, önceki gün kızları Alina'nın doğum gününü kutladı.

ALMEDA ABAZİ: ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DÜŞÜNMÜYORUZ

Önceki gün Vialand AVM'de gerçekleşen bir davete katılan Almeda Abazi üçüncü çocuk sorularına, "Üçüncü çocuğu düşünmüyoruz. Efehan ve Alina da bayağı hareketli. Çocuk büyütürken çok dikkat ettim, şımarık olmamaları için çabaladım. Şımarık değiller ama yeni nesil çok farklı" şeklinde konuştu.