Alopesi hastalığı ile mücadele eden Işın Karaca, saçlarını kızına kazıttığı anları paylaştı
Alopeci Universal hastalığıyla mücadele eden Işın Karaca, saçlarını kızı Mia'ya kazıttığı anları yayımladı. Karaca, "Saçlarımı çekip elimde kalacağına Mia hepsini kesti" dedi.
Saç kıranın son evresi Alopeci Universal (AU) tedavisi gören Işın Karaca, kızı Mia'ya saçlarını kazıttığı anları yayınladı.
Instagram hesabından video paylaşan Karaca, "Saçlarımı çekip elimde kalacağına Mia hepsini kesti. Farkındalıktan çok sevgi, iyilik ve yüksek bilinç... Kahraman kızım Mia" ifadelerini kullandı.
"SAKLAMAK DAHA ZORDU HASTALIKTAN"
Işın Karaca hastalığını geçen yıl şu sözlerle açıklamıştı:
"Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok, kirpiklerim de, hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık. Siz bilmeden ben neler atlatmışım. Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkıları bangır bangır söyledim. Çünkü hayat bunu gerektiriyordu. Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu."
"Kanser tedavisi görmüyorum arkadaşlar. Hastalığımın adı Alopeci Universal (AU), kısaca saç kıranın son evresi. Hemen bunu söylemem gerekir ki ortalığı kimse karıştırmasın. Kemoterapi tedavisi gören herkese Allah acil şifa versin. Amacım asla hastalık kıyaslamak değil. Herkesin yaşadığı kendine zaten zor. Benimkisi ise iki yıldır süregelen bir yaşam."