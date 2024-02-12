Alopesi hastalığı ile mücadele eden Işın Karaca, saçlarını kızına kazıttığı anları paylaştı

"SAKLAMAK DAHA ZORDU HASTALIKTAN"

Işın Karaca hastalığını geçen yıl şu sözlerle açıklamıştı:

"Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok, kirpiklerim de, hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık. Siz bilmeden ben neler atlatmışım. Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkıları bangır bangır söyledim. Çünkü hayat bunu gerektiriyordu. Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu."