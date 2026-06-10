Alper Çankaya ve Yaren Güldiken aşklarını ilan etti

Uzak Şehir ile büyük bir çıkış yakalayan Alper Çankaya, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor

Birlikte tatile giden Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, Instagram'dan yaptıkları sürpriz paylaşımlarla haklarındaki çıkan aşk iddialarını resmen doğruladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Alper Çankaya (@alpercaxn)'in paylaştığı bir gönderi

BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR

Basında yer alan aşk dedikodularına şu ana kadar yanıt vermeyen çift, birlikte çıktıkları tatilden paylaşımlar yaparak aşklarını ilan etti.

Alper Çankaya’nın tatil pozlarına kız arkadaşı güzel oyuncu Yaren Güldiken, beyaz kalp emojisiyle yorum yaptı.