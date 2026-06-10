Alper Çankaya ve Yaren Güldiken aşklarını ilan etti
'Uzak Şehir'de Şahin karakterine hayat veren başarılı oyuncu Alper Çankaya ile Pakize karakterini canlandıran güzel oyuncu Yaren Güldiken’in dizi aşkı gerçeğe dönüştü.
Elele Online
Uzak Şehir ile büyük bir çıkış yakalayan Alper Çankaya, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor
Birlikte tatile giden Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, Instagram'dan yaptıkları sürpriz paylaşımlarla haklarındaki çıkan aşk iddialarını resmen doğruladı.
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BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR
Basında yer alan aşk dedikodularına şu ana kadar yanıt vermeyen çift, birlikte çıktıkları tatilden paylaşımlar yaparak aşklarını ilan etti.
Alper Çankaya’nın tatil pozlarına kız arkadaşı güzel oyuncu Yaren Güldiken, beyaz kalp emojisiyle yorum yaptı.