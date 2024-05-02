Amine Gülşe, 31 yaşına girdi! Mesut Özil'den eşine aşk dolu kutlama

1 / 6
Eski futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında görkemli bir törenle tescilli güzel Amine Gülşe ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu mutlu evlilikten Eda ile Ela adında iki kızı bulunan Amine Gülşe, 31 yaşına girdi.
2 / 6
2014 Türkiye Güzeli, yeni yaşını ailesi ve dostlarıyla kutladı.
3 / 6
Amine Gülşe, doğum günü fotoğraflarını; "Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" mesajıyla paylaştı.
4 / 6
Mesut Özil ise; "Tüm evrendeki en güzel, sevgi dolu ve şefkatli kadın ve annenin doğum günü kutlu olsun. Her zaman yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum aşkım" notuyla eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.