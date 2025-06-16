Ampute Futbol Takımı'nın yıldızı Barış Telli ile Rümeysa Çakmak evlendi

Düğün, dostları ve yakın çevrelerinin yanı sıra futbol camiasının da önemli isimlerini bir araya getirdi. Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı ve Özer Hurmacı gibi tanınmış simalar, Barış Telli ve Rümeysa Çakmak'ı bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Düğünden yansıyan neşeli kareler, çiftin mutluluğunu gözler önüne serdi.