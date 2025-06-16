Ampute Futbol Takımı'nın yıldızı Barış Telli ile Rümeysa Çakmak evlendi
'Ampute Messi' olarak tanınan, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın futbolcusu Barış Telli, hayatını matematik öğretmeni Rümeysa Çakmak ile birleştirdi. Dünya evine giren çiftin düğününe, spor ve magazin dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nın parlayan yıldızı Barış Telli, uzun süredir aşk yaşadığı matematik öğretmeni Rümeysa Çakmak ile hayatını birleştirdi.
2023 yılında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 1 Haziran'da nikâh masasına oturmuştu. Önceki akşam gerçekleşen coşkulu düğün töreniyle bu mutlu birlikteliklerini taçlandırdılar.
Düğün, dostları ve yakın çevrelerinin yanı sıra futbol camiasının da önemli isimlerini bir araya getirdi. Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı ve Özer Hurmacı gibi tanınmış simalar, Barış Telli ve Rümeysa Çakmak'ı bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Düğünden yansıyan neşeli kareler, çiftin mutluluğunu gözler önüne serdi.
Sporculuk kariyerindeki başarılarıyla "Ampute Messi" olarak tüm dünyanın tanıdığı ve Türkiye'nin gururu olan Barış Telli'nin ilham veren hayat hikayesi ise yakın zamanda beyaz perdeye taşındı.