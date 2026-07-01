Angelina Jolie: 10 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, yeni filmi Couture için verdiği röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Brad Pitt ile 2016 yılında yollarını ayırmasının ardından geçen 10 yılda kimseyle birlikte olmadığını belirten Jolie, bu süreçte tüm odağını çocuklarına verdiğini ifade etti.

Filmde, meme kanseri teşhisi aldığı süreçte Paris’te yeni bir aşka yelken açan yönetmen Maxine Walker’ı canlandıran Jolie; bu karakterin, hayata bakışını nasıl değiştirdiğini ve kendisine nasıl yeni bir perspektif kazandırdığını dile getirdi.

"GEÇEN 10 YILDA KİMSEYLE ÇIKMADIM"

Karakterini canlandırırken düşünce yapısını değiştirmek zorunda kaldığını belirten Jolie, "Boşandıktan sonra geçen 10 yılda kimseyle çıkmadım, kimseyle birlikte olmadım. Bu yüzden hayatımın bu yönünün artık merkezimde olmadığını düşünüyordum. Tüm odağım çocuklarım ve ailemdi" dedi.

Açıklamalarına devam eden oyuncu, "Maxine'in hem kızına derinden bağlı bir anne hem de yeniden sevebilen bir kadın olabileceğini; bunun da iyileştirici bir güce sahip olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.

"HAYAT BENİ BİRAZ KIRDI"

Annesi Marcheline Bertrand'ı 2007 yılında yumurtalık ve meme kanseri nedeniyle kaybeden Jolie, bu rolün kendisi için duygusal bir anlam taşıdığını belirterek, "Hayat beni biraz kırdı. Yeniden yaşamam, yeniden özgür olmam gerekiyor" dedi. Oyuncu, özellikle kızları Zahara, Shiloh ve Vivienne'in kendisini bu konuda cesaretlendirdiğini belirtti.

"HAYATIMDA FARKLI BİR ALAN AÇILIYOR"

Çocuklarının kendisine eski halini hatırlattığını dile getiren Jolie, "Kızlarım, artık sadece 'anne' olmamam gerektiğini hissettiriyor. Yeniden o kadın olmam için hayatımda farklı bir alan açılıyor" açıklamasını yaptı.