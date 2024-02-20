Angelina Jolie'nin ilk eşi Jonny Lee Miller'dan enteresan itiraflar: Ben ve Angelina otel odasında bir akşamı bıçak fırlatarak geçirirdik
Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin ilk eşi Jonny Lee Miller, katıldığı bir podcast programında güzel oyuncu ile aşk yaşadıkları dönemden bahsetti. Miller, Jolie'yi etkilemek için paraşütle uçaktan atlamayı kabul ettiğini itiraf ederken otel odasında bir akşamı bıçak fırlatarak geçirirdik dedi.
Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin henüz gencecik bir yıldızken hayatını birleştirdiği ve sadece 18 ay evli kaldığı oyuncu Jonny Lee Miller, Johnny Vaughan'un Radio X adlı podcast yayınına konuk oldu. Şu anda 51 yaşında olan Jonny Lee Miller, o programda eski eşiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
1990'lı yıllarda Danny Boyle'un yönetmenliğini üstlendiği Trainspotting adlı yapımla şöhreti bulan Jonny Lee Miller, Angelina Jolie ile daha evlenmeden önce flört ederken yaşadıkları "romantik" anları anlattı.
İşte Jonny Lee Miller'ın söyledikleri: "Angelina adında genç bir kızla çıkıyordum. Bana 'Haydi bu hafta sonu heyecanlı bir şeyler yapalım. Neden uçaktan atlamıyoruz ki' dedi."
KORKTU AMA YİNE DE YAPTI
Miller da bu fikrin kulağa gayet güzel geldiğini belirterek kabul etti anlattığına göre. Angelina'nın çok cesur bir kız olduğunu söyleyen Jonny Lee Miller, gerçekten de uçaktan paraşütle atladıklarını sözlerine ekledi. Sonra da şöyle devam etti: "Yalan söylemeyeceğim, bunu korkunç buldum. Ama yine de yaptım."
Sunucunun "Bunu bir kez daha yapar mısın?" sorusuna Jonny Lee Miler şu yanıtı verdi: "Hayır! Aslında üç kez yaptık bunu. Her seferinde de bazı teknik bilgiler edindik. Bu üç atlayışta yanımızda eğitmen vardı. Tek kişilik atlama için de çalışma yaptık. Ama çok şükür ki hava rüzgarlıydı, bu yüzden tek başımıza atlamadık."
Jonny Lee Miller, Angelina Jolie ile Kosta Rika tatiline gittiklerinde de sürekli endişe içinde olduğunu anlattı. "Ben ve Angelina otel odasında bir akşamı bıçak fırlatarak geçirirdik" diye anlattı.