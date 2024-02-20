Angelina Jolie'nin ilk eşi Jonny Lee Miller'dan enteresan itiraflar: Ben ve Angelina otel odasında bir akşamı bıçak fırlatarak geçirirdik

KORKTU AMA YİNE DE YAPTI

Miller da bu fikrin kulağa gayet güzel geldiğini belirterek kabul etti anlattığına göre. Angelina'nın çok cesur bir kız olduğunu söyleyen Jonny Lee Miller, gerçekten de uçaktan paraşütle atladıklarını sözlerine ekledi. Sonra da şöyle devam etti: "Yalan söylemeyeceğim, bunu korkunç buldum. Ama yine de yaptım."

Sunucunun "Bunu bir kez daha yapar mısın?" sorusuna Jonny Lee Miler şu yanıtı verdi: "Hayır! Aslında üç kez yaptık bunu. Her seferinde de bazı teknik bilgiler edindik. Bu üç atlayışta yanımızda eğitmen vardı. Tek kişilik atlama için de çalışma yaptık. Ama çok şükür ki hava rüzgarlıydı, bu yüzden tek başımıza atlamadık."