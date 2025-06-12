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Anne olmak için gün sayan Gizem Karaca'dan eğlenceli pozlar: "Dikkat gluten içerir"
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, anne olmak için geri sayıma geçti. Hamileliğinin son günlerini yaşayan Karaca, mutfakta vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, doğal ve samimi görüntüleriyle beğeni topladı.
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Oyuncu Gizem Karaca ile eşi Kemal Ekmekçi, 2017 yılında dünyaevine girdi ve gözlerden uzak mutlu bir ilişki yaşadı. Çift, şimdi ise ilk bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşıyor.
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Geçtiğimiz günlerde kız bebek beklediğini açıklayan Karaca’nın doğuma yalnızca birkaç günü kaldı.
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Hamileliğinin son dönemini yaşayan güzel oyuncu, mutfakta geçirdiği keyifli anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
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Karaca, esprili bir notla yaptığı paylaşımda, "Dikkat, gluten içerir. Evet kızım, anneciğin doğuma yaklaşırken böyle delirdi" ifadelerini kullandı.