Anne olmak için gün sayıyor! Tolga Sarıtaş'ın eşi Zeynep Mayruk'tan yeni hamilelik pozu

"Baba", "Kayıp Şehir", "Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza" gibi dizilerde yer alan Tolga Sarıtaş, tasarımcı Zeynep Mayruk ile birlikte 27 Haziran'da dünyaevine girmişti. Birçok ünlü ismin katıldığı törende; Zeynep Mayruk, Oscar De La Renta imzalı bir gelinlik tercih ederken, Sarıtaş ise beyaz bir smokin giymişti.

Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti ve erkek bebek beklediklerini açıklamışlardı.

Zeynep Mayruk sosyal medyada yeni hamilelik pozunu paylaştı. Mayruk paylaşımına "Yaşam alanımda rahat bir sabah" notunu düştü.

Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde 34 yaşına girdi. Şimdilerde baba olmaya hazırlanan Sarıtaş'a eşinden romantik bir kutlama gelmişti. Pastadaki Husband ve Dad yazısı dikkatlerden kaçmamamıştı ve çiftin samimi halleri beğeni toplamıştı.



Zeynep Mayruk kimdir?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir'de doğmuş bir moda tasarımcısıdır. İlk moda eğitimini Chicago'da bulunan Saint Charles Lisesi'nde aldı. 2006 yılında bu liseden mezun olduktan sonra Türkiye'ye döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü'nde eğitimine devam etti. 2012 yılında bu bölümden mezun olduktan sonra Londra'da bulunan Central Saint Martins'te 6 farklı sertifika programını tamamladı. Zeynep Mayruk, 2013 yılında kendi adı altında "Zeynep Mayruk" markasını kurarak moda dünyasında adını duyurdu. İlk koleksiyonunu İzmir Alaçatı Millfest Festivali'nde sergileyen Mayruk, 2014 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu ise İstanbul Moda Haftası'nda tanıttı. Günümüzde haute couture ve hazır giyim koleksiyonları ile şehirli modern kadınlar için tasarımlar yapmaktadır. Zeynep Mayruk, Yıldırım Mayruk'un kızı değildir.