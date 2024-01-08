Anne olmaya hazırlanan Songül Öden hamilelik sürecini ilk kez anlattı: Karpuz aşerdim

Oyuncu Songül Öden, 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak mutlu evliliği süren ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı. İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Öden, karnı burnunda verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Hamilelik sürecini ve annelik heyecanını ilk kez Show TV ekranlarında Ömür Sabuncuoğlu'na anlattı.

“HAYATIMIN EN İLGİNÇ DÖNEMİYDİ”

Hamileliğinin 36'ncı haftasını geride bırakan Songül Öden, 9 aylık süreç için, "Hayatımın en ilginç dönemini yaşadım" ifadelerini kullandı.

Songül Öden, "Hamilelik üzerine hiç düşünmediğimi ve buna kafa yormadığımı fark ettim. Ablalarımın ve arkadaşlarımın hamileliğini gözlemlemiştim ama hamileliği yaşamak bambaşka bir duyguymuş" dedi.

"ANNEM BENİ DOĞURURKEN HASTANEDEN KAÇMIŞ"

Songül Öden, konu yakında doğacak bebeğinin burcuna geldiğinde ise "İki burç arasında gelip gidiyor. Ya Kova olacak ya da Oğlak..." ifadelerini kullandı. Öden ayrıca kendisinin de doğum öyküsüne dair ilginç bir anısını paylaştı. Songül Öden, "İki kardeşimi evde doğuran annem benim doğumum için hastaneye yatmış ama rahatsız olup hastaneden kaçmış ve beni evde doğurmuş" dedi.

"HAZAL KAYA TEPEMDEN AYRILMIYOR"

Yakın dostlarından annelik tavsiyeleri geldiğini söyleyen Songül Öden, "Herkes önerilerde bulunuyor. Hazal Kaya tepemde. Yakın zamanda doğum yaptığı için 'Sakın onu alma, bunu al' diye tavsiyeler veriyor. Her anne kendi hikâyesini yaşar aslında, tavsiyelere kulak asmayı istemiyorum ama Hazal Kaya biraz tebelleş oldu bana diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"KARPUZ AŞERDİM"

Hamileliği süresinde 18 kilo aldığını söyleyen Songül Öden, "Tek yönlü beslendim" derken özellikle yaz döneminde karpuz ve kirazı çok fazla tükettiğini söyledi. Songül Öden kendisine karpuz bulmaları için dostlarını devreye soktuğunu söylerken, "Armağan’ı aradım bana karpuz bulması için ama uzaktaydı. Nişantaşı’nda sevdiğim bir restoranın müdürünü aradım. Kendi eşi de hamile olduğu için halimden anladı ve bana karpuz buldu" dedi.