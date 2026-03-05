Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu'ndan yıl dönümü kutlaması

2015 yılında Ceyda Düvenci'yle evlenen, 2023'te de 8 yıllık ilişkiye son vererek tek celsede boşanan Bülent Şakrak, Duygu Arabacıoğlu aşk yaşamaya başlamıştı.

BİRİNCİ YILINI KUTLADI

Bülent Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile ilişkilerinin birinci yılında aşkını dile getirdi.

"DUYGU ARABACIOĞLU, ÇOK SEVİYORUM SENİ"

Şakrak, "Yer yuvarlağının güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman… Duygu Arabacıoğlu, çok seviyorum seni" ifadelerini kullandı.