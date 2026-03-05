Uma Thurman ve Ethan Hawke’ın kızı Maya Hawke, eşi Christian Lee Hutson ile düğün sonrası ilk kez görüntülendi

DOSTLUKTAN HAYAT ARKADAŞLIĞINA



2023 yılından bu yana birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin hikayesi, aslında uzun yıllara dayanan bir dostluğa sahip. Maya Hawke’ın nişanlandığına dair ilk işaretler, Mart 2025’te parmağındaki yüzükle görülmesiyle başlamıştı. Aynı dönemde Hutson, albümünde yer alan “Carousel Horses” şarkısı üzerine çalışırken Hawke’dan "nişanlım" olarak bahsetmiş ve bu durumu doğrulamıştı.

Geçtiğimiz ay Manhattan’da gerçekleşen düğün törenine Hawke’ın "Stranger Things" dizisinden rol arkadaşları ile ünlü ebeveynleri Ethan Hawke ve Uma Thurman da katılmıştı.