Uma Thurman ve Ethan Hawke’ın kızı Maya Hawke, eşi Christian Lee Hutson ile düğün sonrası ilk kez görüntülendi
Maya Hawke ve Christian Lee Hutson, düğün sonrası ilk kez New York'ta bir arada görüntülendi. Carnegie Hall’daki yardım konserinde birlikte sahne alan ikili, evli bir çift olarak ilk resmi görünümlerini gerçekleştirdi. Yıllara dayanan dostluklarını evlilikle taçlandıran Hawke ve Hutson’a, gecede aile üyeleri de eşlik etti.
14 Şubat Sevgililer Günü’nde sürpriz bir törenle dünya evine giren Maya Hawke ve Christian Lee Hutson, evlilik sonrası ilk kez bir arada görüntülendi. İkili, salı akşamı New York’taki Carnegie Hall’da düzenlenen 39. Tibet House US Benefit Konseri’ne katılarak, evli bir çift olarak ilk resmi görünümlerini sergiledi.
MAYA HAWKE VE CHRISTIAN LEE HUTSON SAHNEDE
Gecede 35 yaşındaki Hutson tamamen siyah bir kombin tercih ederken, 27 yaşındaki Hawke bordo bir ceketle ona eşlik etti. İkiliye bu özel akşamda Maya Hawke’ın büyükbabası, Budist akademisyen ve yazar Robert Thurman da eşlik etti. Sahnede birlikte performans sergileyen çift, kuliste ünlü sanatçı Elvis Costello ile de bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
DOSTLUKTAN HAYAT ARKADAŞLIĞINA
2023 yılından bu yana birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin hikayesi, aslında uzun yıllara dayanan bir dostluğa sahip. Maya Hawke’ın nişanlandığına dair ilk işaretler, Mart 2025’te parmağındaki yüzükle görülmesiyle başlamıştı. Aynı dönemde Hutson, albümünde yer alan “Carousel Horses” şarkısı üzerine çalışırken Hawke’dan "nişanlım" olarak bahsetmiş ve bu durumu doğrulamıştı.
Geçtiğimiz ay Manhattan’da gerçekleşen düğün törenine Hawke’ın "Stranger Things" dizisinden rol arkadaşları ile ünlü ebeveynleri Ethan Hawke ve Uma Thurman da katılmıştı.
"BU ŞEKİLDE ANLAŞILDIĞINI HİSSETMEK EN İYİSİ"
Maya Hawke, daha önce verdiği bir röportajda bir arkadaşına aşık olmanın değerli yanlarını şu sözlerle ifade etmişti: "Sizi, üzerine 'mükemmel kız arkadaş' imajlarını yansıtacakları bir kağıt parçası olarak değil, duyguları olan bir insan olarak gerçekten tanıyorlar. Bu şekilde anlaşıldığını hissetmek en iyisi."
Daha önce Sharon Silva ile evli olan Hutson ve geçmişte farklı isimlerle anılan Hawke, profesyonel iş birliklerini ve uzun süreli dostluklarını bu evlilikle resmiyete dökmüş oldu.