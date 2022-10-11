Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler'den baby shower partisi

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında tarihinde ünlü şef Arda Türkmen ile dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, birkaç ay önce hamile olduğunu ilan etmişti. İkili, baby shower partisi düzenledi ve bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı...

BABY SHOWER PARTİSİ DÜZENLEDİLER

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Melodi Elbirliler, dün baby shower partisi düzenledi. Organizasyondan kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü isim payetli gri elbise tercih etti.

Deniz kızı temalı partiye Arda Türkmen de katılırken, Elbirliler'in arkadaşları da çifti yalnız bırakmadı. İkili, baby shower'da bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı. Anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşayan ikili, kızları olacağını duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Melodi Elbirliler Türkmen (@melodielbirliler)'in paylaştığı bir gönderi

"KIZ BABASI OLACAĞIM İNŞALLAH"

Baby shower partisinden bir pozu takipçileriyle paylaşan Arda Türkmen, gönderisine; "Tatlı kızımıza kavuşmak için iki aydan az kaldı. Allah’ın izniyle kız babası olacağım inşallah. Keyifli bir heyecan" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör arda turkmen (@ardaturkmen)'in paylaştığı bir gönderi

“PEK YAKINDA 3 KİŞİYİZ”

Mutlu bir evlilikleri olan çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti.

Mutlu çift beraber çekilen bir fotoğraflarına Instagram hesaplarından yer vererek altına “Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz” notunu düşmüştü.

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