Arka Sokaklar'a yeni komiser geliyor: Hasan Deniz Yaran kadroya dahil oldu
Arka Sokaklar dizisi D Media yapımcılığında önümüzdeki hafta sete çıkıyor. Arka Sokaklar dizisi D Media yapımcılığında önümüzdeki hafta sete çıkıyor.
Yapımcı Türker İnanoğlu‘nun bir sezonluk hakkını bedelsiz olarak Kanal D’ye devrettiği 'Arka Sokaklar' dizisi, D Media yapımcılığında önümüzdeki hafta sete çıkıyor.
Hasan Deniz Yaran kadroda
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye komiser rolüyle Hasan Deniz Yaran dahil oldu. Hasan Deniz Yaran, dizide komiser Kadir Korkmaz rolünü canlandıracak.
Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Özgür Çobanoğlu, Mustafa Üstündağ, Oğuz Peçe ve Perihan Ünlücan gibi isimlerle 42 bölümlük anlaşmalar imzalandı.