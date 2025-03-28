Arka Sokaklar'da şaşırtan veda! Dizinin Aylin’i Özlem Çınar diziden ayrılıyor
19 yıldır ekranlarda izleyicileriyle buluşmaya devam eden Arka Sokaklar'da şaşırtan veda yaşanacak. Dizinin Aylin’i Özlem Çınar’ın hikayesi bittiği için diziden ikinci kez ayrılacağı öğrenildi.
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Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünü paylaştığı Arka Sokaklar dizisi 19 yıldır ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor.
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20. sezonda da ekranda olacak Arka Sokaklar dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşanacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide önemli bir ayrılık yaşanacak. Kanal D’nin haklarını Erler Film’den devraldığı D Media imzalı dizinin Aylin’i Özlem Çınar, uzun süre önce veda ettiği diziye yılar sonra geri dönmüştü.
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Özlem Çınar’ın hikayesi bittiği için diziden ikinci kez ayrılacağı öğrenildi. Çınar, 710. bölümde fenomen dizide son kez kamera karşısına geçecek.