Armağan Çağlayan: Başıma bir şey gelse bakacak kimsem yok
Armağan Çağlayan, Bloomberg TV'de Aslı Şafak'la İşin Aslı programına katıldı. Çağlayan, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
"Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Armağan Çağlayan, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Armağan Çağlayan, "Ara sıra avukatlık yapıyorum. Boşanma davalarını seviyorum. Avukat tutma parası olmayan kadınlar için davalara giriyorum. Çok severim çekişmeli boşanma davası" ifadelerini kullandı.
Çağlayan, televizyon dünyasına nasıl girdiğini ise şu sözlerle ifade etti: İşsizdim ve avukatlıktan da hiç haz etmediğim bir dönemde televizyon geldi ve 'Denize düşen yılana sarılır' misali televizyona başladım.
Aile hayatına dair açıklamalarda bulunan Armağan Çağlayan, "Benim mesafeli tavrım hep var. Aileme karşı da böyleyim. Ben hayatımda hiç anneme ‘Anneciğim’ babama ‘Babacığım’ demedim. Onlar benim için anne - baba. Hiç öyle bir adam olmadım ben. Hani bazen bazı çocuklar durup dururken annelerini babalarını öperler ya bende hiç öyle şeyler olmadı. Ama benim annemle babam da öyle değildi belki de o yüzden. Şimdiki ebeveynler ve çocuklar arasındaki vıcık vıcık ilişki bizim zamanımızda yoktu" dedi.