Artık saklamıyorlar! Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk dolu paylaşım

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın 2019 yılında “Her Yerde Sen” dizisinde rol arkadaşı olarak başlayan yakınlıkları, zamanla aşka dönüştü. O dönem aşk dedikodularına konu olan çift, ilişkilerini bir süre gizli tutmuştu.

Pusat, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada Furkan Andıç ile ilk kez birlikte fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.

Pusat, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Furkan Andıç ile tatile çıktı. Ünlü oyuncu sevgilisiyle çıktığı tatillerden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, paylaşımına ise "Şurada burada, şu bu…" notunu düştü. Ünlü oyuncunun, fotoğraflarına kısa sürede beğeni yağdı.

Furkan Andıç, Saba Tümer’in programında ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunmuş, özel hayatlarına dair sınır koyduklarını belirtmişti: “Biraz da özelimiz kalsın istiyoruz. Çok gece hayatı olan insanlar değiliz, ilişkimizi saklamak istemiyoruz ama özel kalması bizim terciğimiz.” demişti.