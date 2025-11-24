Anasayfa Magazin Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can 25 yaşına girdi: "20 Kasım 2000!.. o günden bugüne her nefesimde.."
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can 25 yaşına girdi: "20 Kasım 2000!.. o günden bugüne her nefesimde.."
Bir dönemin ünlü mankenlerinden ve oyuncularından Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Aslantuğ'un yeni yaşını sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşımla kutladı.
Ünlüler dünyasının bir dönemki "örnek çifti" olarak gösterilen, 1996 yılında evlenip Mayıs 2023’te yollarını ayıran Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin oğulları Can Aslantuğ, 20 Kasım'da yeni yaşını kutladı.
Oğlu Can'ın 25 yaşına girmesi vesilesiyle duygusal bir paylaşım yapan Arzum Onan, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekerken, annelik sevincini takipçileriyle paylaştı.
2000 doğumlu biricik oğlu Can için nostaljik kareleri Instagram hesabından yayınlayan Arzum Onan, paylaşımına şu içten notu ekledi:
"20 Kasım 2000!.. o günden bugüne her nefesimde..."
.Can Aslantuğ annesinin takipçilerinden de çok sayıda 'iyi ki doğdun' mesajı aldı.