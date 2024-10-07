Aşk doludizgin devam! Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan yeni kare
Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftten Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan ile fotoğrafını İspanyolca'da "Hayatım" anlamına gelen "Mi vida" notuyla paylaştı.
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Ocak ayında ayrılan oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Lucas Torreira, ayrılık sürecinin ardından ağustos ayında aşklarına bir şans daha vermişti.
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Devrim Özkan, Lucas Torreira ile devam eden ilişkisiyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Muhabirin Lucas Torreira sorusuna da "Çok güzel her şey yolunda" yanıtını vermişti.
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Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftten Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan ile fotoğrafını İspanyolca'da "Hayatım" anlamına gelen "Mi vida" notuyla paylaştı.
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Aynı kareyi Devrim Özkan da kendi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.