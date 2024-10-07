Aşk doludizgin devam! Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan yeni kare

Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftten Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan ile fotoğrafını İspanyolca'da "Hayatım" anlamına gelen "Mi vida" notuyla paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Aşk doludizgin devam! Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan yeni kare - Resim : 1

Ocak ayında ayrılan oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Lucas Torreira, ayrılık sürecinin ardından ağustos ayında aşklarına bir şans daha vermişti.

2 / 6
Aşk doludizgin devam! Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan yeni kare - Resim : 2


Devrim Özkan, Lucas Torreira ile devam eden ilişkisiyle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Muhabirin Lucas Torreira sorusuna da "Çok güzel her şey yolunda" yanıtını vermişti. 

3 / 6
Aşk doludizgin devam! Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan yeni kare - Resim : 3

Aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftten Lucas Torreira, sevgilisi Devrim Özkan ile fotoğrafını İspanyolca'da "Hayatım" anlamına gelen "Mi vida" notuyla paylaştı.

4 / 6
Aşk doludizgin devam! Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan yeni kare - Resim : 4

Aynı kareyi Devrim Özkan da kendi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.