Aşk-ı Memnu'nun iki yıldızı Selçuk Yöntem ile Hazal Kaya buluştu!

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayımlanan romantik ve drama türündeki Türk televizyon dizisi. Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya gibi birçok önemli ismi bir araya getirdi. Türk dizi tarihinin sevilen, en iyi yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil karakterini canlandıran Hazal Kaya, babası Adnan Ziyagil'i oynayan usta sanatçı Selçuk Yöntem buluştu.

"BÜYÜK ŞANSIM, CANIM TAKLIM"

Senaryo gereği babasına taklım diyen bir genç kızı canlandıran Kaya, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşırken de "Büyük şansım, canım taklım" ifadesini kullandı.

O detay, Aşk-ı Memnu fanlarının kısa sürede gündeme oturdu.