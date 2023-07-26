Aşk Taktikleri 3 gelecek mi? Filmle ilgili yeni gelişme

Lanistar Media imzalı Aşk Taktikleri 2 filmi 14 Temmuz’da yayınlandı. Netflix‘te yayınlanan serinin iki filmi de en çok izlenenler listesine girdi. Filmin başrollerinde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız oynarken filmin üçüncü serisinin ise gelip gelmeyeceği en merak edilen konular arasında yer aldı.

Aşk Taktikleri 3 filmi geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız‘ın başrollerini paylaştığı filmin tutkunlarını sevindirecek yeni bir gelişme oldu.filmin yapım şirketi Lanistar Media, büyük ilgi gören serinin üçüncü filmi için kolları sıvadı. Senarist Pelin Karamehmetoğlu‘nun yeni filmi yazmaya başladığı öğrenildi.

Aşk Taktikleri 2 filmi konusu

Filmin konusu, Evliliğe inanmayan Aslı ile Kerem bu konuda hemfikir olduklarını fark edince iş inada biner. Aslı, Kerem’i evliliğe ikna etmek, Kerem ise onu evlilikten soğutmak için kolları sıvar.