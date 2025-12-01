Aşk tam gaz devam ediyor! Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş'tan paylaşım

Gecede en iyi kadın oyuncu ödülünü alması beklenen sevgilisi için konuşan Hakan Kurtaş, Birce Akalay'a duyduğu gururu şu sözlerle dile getirmişti:

"Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Bu gece en iyi kadın oyuncu ödülünü alacak. Sevgilim ile gurur duyuyorum. Umarım daha iyileri daha güzelleri onunla olur."