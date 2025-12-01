Aşk tam gaz devam ediyor! Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş'tan paylaşım

Disney+’ın Ansızın dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Birce Akalay ve meslektaşı Hakan Kurtaş, bir süredir birlikte. Ünlü çift, siyah beyaz yeni romantik karelerini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Ünlü oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı Hakan Kurtaş arasındaki aşk, ikilinin hem sosyal medya paylaşımları hem de katıldıkları etkinliklerdeki açıklamalarıyla magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Disney+’ın Ansızın dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, geçtiğimiz günlerde tatile çıktıkları Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan yeni ve romantik karelerini peş peşe yayımlamıştı.  

Her fırsatta mutluluklarını dile getiren çiftin yeni siyah beyaz  paylaşımı, hayranlarından yoğun ilgi ve beğeni topladı. 

Gecede en iyi kadın oyuncu ödülünü alması beklenen sevgilisi için konuşan Hakan Kurtaş, Birce Akalay'a duyduğu gururu şu sözlerle dile getirmişti:

"Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Bu gece en iyi kadın oyuncu ödülünü alacak. Sevgilim ile gurur duyuyorum. Umarım daha iyileri daha güzelleri onunla olur."

 