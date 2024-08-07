Aşka bir şans daha verdiler! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli tekrar bir arada

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ilişkilerine yeni bir şans verdi. Aylar sonra bir araya gelen ikili, Çeşme'de objektiflere yansıdı.

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Aşka bir şans daha verdiler! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli tekrar bir arada - Resim : 1

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. 

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Aşka bir şans daha verdiler! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli tekrar bir arada - Resim : 2

Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş ve geçtiğimiz sene Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. 

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Aşka bir şans daha verdiler! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli tekrar bir arada - Resim : 3

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ikilinin, 2023'ün sonlarında ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. İlişkilerinin bitmesiyle ilgili konuşan Şıkel, "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti" demişti.

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Aşka bir şans daha verdiler! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli tekrar bir arada - Resim : 4

Çağla Şıkel ile bir yıl ilişki yaşadığı ve geçen aralık ayında ayrıldığı avukat Nail Gönenli tekrar bir araya geldi.