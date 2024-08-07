Aşka bir şans daha verdiler! Çağla Şıkel ile Nail Gönenli tekrar bir arada

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Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı.
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Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş ve geçtiğimiz sene Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.
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Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ikilinin, 2023'ün sonlarında ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. İlişkilerinin bitmesiyle ilgili konuşan Şıkel, "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti" demişti.
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Çağla Şıkel ile bir yıl ilişki yaşadığı ve geçen aralık ayında ayrıldığı avukat Nail Gönenli tekrar bir araya geldi.