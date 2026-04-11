Aşkları Survivor'da başlayan Sude Burcu - Mert Öcal çiftinden 'bebek' müjdesi
Survivor’ın en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Mert Öcal ve Sude Burcu, Dominik’te filizlenen aşklarını harika bir haberle taçlandırdı. 2022 yılındaki Survivor All Star döneminde tüm zorluklara göğüs gererek ilişkilerini sürdüren ve geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle evlenen çift, şimdi ise anne-baba olmaya hazırlanıyor.
Survivor tarihinin en dikkat çeken aşk hikayelerinden biri, bugün paylaşılan bu güzel haberle yepyeni bir boyuta taşındı.
Dominik adasının zorlu şartlarında başlayan, ardından 2022'deki nişan ve Eylül 2024'teki görkemli düğünle devam eden Mert Öcal ve Sude Burcu birlikteliği, şimdi ebeveynlik heyecanıyla taçlanıyor.
Çift, müjdeli haberi Mert Öcal'ın 589 bin takipçili Instagram hesabı üzerinden yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu. Paylaşımda kullanılan şu ifadeler takipçilerini duygulandırdı:
"Hikayemize yeni bir karakter ekleniyor. Baby Öcal is coming..."
Bu mesajla birlikte, çiftin bebek beklediği resmiyet kazanırken; "yeni karakter" vurgusu, Mert Öcal'ın oyunculuk kariyerine ve hayatlarının yeni dönemine dair tatlı bir gönderme olarak yorumlandı.