Aşkları tam gaz devam ediyor! Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'dan yeni kare
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, Nisan 2024'ten bu yana devam eden ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları yeni bir fotoğrafla yeniden gündeme taşıdı. Bu yeni aşk karesi, çiftin birlikteliklerini gözler önünde yaşamaya devam ettiklerini gösteriyor. Paylaşım, kısa sürede hayranları arasında büyük ilgi gördü ve sosyal medyada hızla yayıldı.
Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonundaki performansı ve güzelliğiyle gündemde olduğu bu dönemde, ünlü şarkıcı Mert Demir ile olan ilişkisi 1 yıl 7 aya ulaştı.
Başından beri sosyal medyada en çok tartışılan çiftler arasında yer alan ve haklarında sık sık ayrılık haberleri çıkan ikiliden yeni bir aşk karesi geldi.
Bu sefer paylaşım Mert Demir'den geldi; şarkıcı, birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı "dump" paylaşımında dikkat çeken tek kare olarak Serenay Sarıkaya ile çekilmiş, eski film sahnelerini andıran fotoğraflarını kullandı.
Bu yeni paylaşım, çiftin hayranları tarafından büyük ilgi görürken, bazı takipçiler ikilinin zamanla birbirine benzediği yönünde yorumlar yaptı.