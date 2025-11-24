Anasayfa Magazin Aşkları tam gaz devam ediyor! Survivor Batuhan Karacakaya'dan sevgilisiyle romantik kare
Batuhan Karacakaya, hayranlarını üzen bir haber vermiş ve Survivor 2026'da yer almayacağını açıklamıştı. Batuhan Karacakaya, bu açıklamasının hemen ardından sosyal medyada özel hayatıyla ilgili bir paylaşım yaparak takipçilerinin ilgisini çekti. Ünlü isim, sevgilisi Sinem Akar ile çekilmiş yeni ve romantik bir karesini Instagram hesabından paylaşarak ilişkisini gözler önüne serdi.
"Aşk-ı Memnu" dizisindeki Bülent karakteriyle tanınan ve ardından Survivor 2025 yarışmasını ikincilikle tamamlayarak geniş kitlelere ulaşan oyuncu Batuhan Karacakaya, özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Yarışma sonrasında kız arkadaşı Sinem Akar'a kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 28 yaşındaki oyuncu, ilişkisinin ikinci yılını geride bıraktı.
Sinem Akar, bu özel günü sosyal medyadan "Seninle en güzel iki yıl" notuyla kutlayarak romantik bir mesaj paylaşmıştı.
Survivor 2026 kadrosu netleşirken yeni sezonda yer almayacağını daha önce duyuran Batuhan Karacakaya, bu süreçte tüm odağını ilişkisine çevirmiş durumda