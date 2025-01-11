Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Madrid pozlarını paylaştı

Ünlü oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Enver, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Madrid pozlarını paylaştı - Resim : 1

Aslı Enver, Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz 2023'te gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.

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Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Madrid pozlarını paylaştı - Resim : 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Aslı Enver, son olarak eşi ile gittiği Madrid tatilinden kareleri sevenlerinin beğenisine sundu.

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Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Madrid pozlarını paylaştı - Resim : 3

Sık sık seyahat eden çift bu sefer İspanya'yı tercih etti. Enver, eşiyle birlikte El Retiro Parkı'nda poz verdi.

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Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Madrid pozlarını paylaştı - Resim : 4

Çiftin pozları beğenildi ve kısa sürede gündem oldu.