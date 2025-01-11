Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Madrid pozlarını paylaştı
Ünlü oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Enver, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Aslı Enver, Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz 2023'te gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Aslı Enver, son olarak eşi ile gittiği Madrid tatilinden kareleri sevenlerinin beğenisine sundu.
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Sık sık seyahat eden çift bu sefer İspanya'yı tercih etti. Enver, eşiyle birlikte El Retiro Parkı'nda poz verdi.
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Çiftin pozları beğenildi ve kısa sürede gündem oldu.